Алаев рассказал, в течение какого времени будет решен вопрос с арбитром Матюниным

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев оценил ситуацию с арбитром Алексеем Матюниным.
Фото: МатчПремьер
"РФС проводит проверку по делу Матюнина. Как будет закончена — все будет объявлено. Думаю, в ближайшее время вопрос будет закрыт. В течение июля", - заявил Алаев.

Матюнин допустил ряд ошибок в ключевых решениях во время матча между "Химками" и "Крыльями Советов", где работал главным арбитром. Экспертно-судейская комиссия РФС обязала специалиста пройти проверку на полиграфе. Позднее в СМИ сообщалось, что пройти ее Матюнин не смог.

В конце мая президент РПЛ Ашот Хачатурянц отметил, что продолжается сбор информации и существует вероятность обращения в правоохранительные органы.


Алаев Матюнин РФС
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