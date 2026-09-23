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Никитин ответил, за счет чего от Соболева исходит опасность на поле

Экс-игрок "Уфы" Алексей Никитин высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Никитина, Соболев умеет навязывать защитникам свою волю и всегда идет до конца.

- Он всегда навязывает защитникам свою волю и показывает сильный характер. Это стержневой игрок, он никогда не "разваливается". Правда, защитники могут его переигрывать, как это было в августовском матче против "Спартака".
Однако он в любом случае остается опасен на поле за счет волевых качеств, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 12 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Также форвард был включен в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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