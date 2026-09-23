Туринский клуб сообщил о соглашении с 17-летним футболистом в социальной сети. Молодой полузащитник прошёл подготовку в академии "Ювентуса" и теперь подписал с клубом договор, рассчитанный до 2028 года.
Его отец Клаудио Маркизио также является воспитанником туринцев и большую часть карьеры провёл в "Ювентусе". В сезоне-2018/19 Маркизио сыграл 15 матчей за "Зенит", забил два мяча и стал вместе с петербуржцами чемпионом страны.
"Ювентус" заключил контракт с сыном бывшего игрока "Зенита"
"Ювентус" заключил контракт с Давиде Маркизио - сыном бывшего полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио.
Фото: ФК "Ювентус"