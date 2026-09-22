Два клуба РПЛ интересуются экс-форвардом сборной Франции - источник

Антони Марсьяль может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
Интерес к французскому нападающему проявляют ЦСКА и "Краснодар", сообщает L'Equipe. Оба клуба РПЛ уже контактируют с 30-летним футболистом. Среди других претендентов на Марсьяля называются "Малага" и ещё одна команда из Испании, название которой не раскрывается.

С лета форвард остаётся свободным агентом после завершения выступлений за "Монтеррей".

Ранее француз защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Монако" и ряда других клубов.

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