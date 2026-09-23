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Тедеев рассказал, могут ли Семака отправить в отставку с поста главного тренера "Зенита"

Российский тренер Заурбек Тедеев ответил, могут ли Сергея Семака отправить в отставку из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тедеева, возможно, в "Зените" нужно что-то кардинально менять, а Семаку сейчас особенно тяжело.

- Так не считаю, но я высказывал мнение, что, возможно, нужно что-то кардинально менять. Сергей Богданович столько раз выигрывал чемпионат, может быть, сейчас ему особенно тяжело.
Иногда человек даже самой лучшей работой пресыщается. Всё возможно, в данной ситуации ничего исключать нельзя, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые за последние восемь лет становились чемпионами России семь раз, а также дважды завоевывали Кубок страны.

После девяти сыгранных туров петербуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В десятом туре РПЛ "Зенит" сыграет на выезде с "Краснодаром".

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