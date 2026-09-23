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Семшов признался, что ожидал большего от легионера "Зенита"

Игорь Семшов оценил выступления полузащитника "Зенита" Джона Джона после его перехода в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт считает, что бразилец пока не смог в полной мере проявить свои возможности.

- Джон - очень хороший футболист.

Но никак не может полностью раскрыться. Есть хорошие качества, но ему что-то мешает. И мы видим, что уже не во всех матчах Джон попадает в стартовый состав, - передаёт слова Семшова "Спорт День за Днём".

Джон Джон присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из "РБ Брагантино". За петербуржцев хавбек провёл десять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. После девяти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

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