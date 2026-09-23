Семшов признался, что ожидал большего от легионера "Зенита"

- Джон - очень хороший футболист.
Но никак не может полностью раскрыться. Есть хорошие качества, но ему что-то мешает. И мы видим, что уже не во всех матчах Джон попадает в стартовый состав, - передаёт слова Семшова "Спорт День за Днём".
Джон Джон присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из "РБ Брагантино". За петербуржцев хавбек провёл десять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. После девяти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 18 очков и располагаются на пятой строчке.