Корнеев: огромный талант Пиняев затух - его не видно, он деградировал в "Локо"

- По поводу кузницы талантов точно не могу такое сказать. Например, Пиняев, который, на мой взгляд, тоже является одним из таких огромных талантов, но он затух.
Его не видно. То есть он деградировал в "Локомотиве", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Сергей Пиняев выступает за "Локомотив" с января 2023 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 116 матчей и записал на свой счет 18 забитых мячей и 13 результативных передач. Ранее вингер был игроком "Крыльев Советов" и "Чертаново".
Контракт 21-летнего футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро. Также на счету игрока девять матчей в составе сборной России и один гол.