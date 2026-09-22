Официально: карта болельщика будет введена в Кубке России с 1 октября

Fan ID начнет действовать на матчах Кубка страны уже с октября.
Фото: телеграм-канал Кубка России
С 1 октября нынешнего года для доступа на домашние матчи Кубка России болельщикам команд Российской Премьер-Лиги необходимо будет предъявить карту болельщика.

Это нововведение закреплено в правительственном постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Раньше карта болельщика требовалась для посещения игр РПЛ, а также финалов Кубка и Суперкубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится