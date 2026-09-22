Официально: карта болельщика будет введена в Кубке России с 1 октября

Fan ID начнет действовать на матчах Кубка страны уже с октября.

Фото: телеграм-канал Кубка России

С 1 октября нынешнего года для доступа на домашние матчи Кубка России болельщикам команд Российской Премьер-Лиги необходимо будет предъявить карту болельщика.



Это нововведение закреплено в правительственном постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.



Раньше карта болельщика требовалась для посещения игр РПЛ, а также финалов Кубка и Суперкубка России.