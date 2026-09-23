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Черданцев назвал серьёзную проблему "Краснодара"

Георгий Черданцев назвал потери одной из причин, по которым "Краснодар" не смог сохранить отрыв от преследователей.
Фото: ФК "Краснодар"
Комментатор "Матч ТВ" обратил внимание на отсутствие Эдуарда Сперцяна и травмированного Никиты Кривцова.

- В начале сезона мы говорили про отсутствие Сперцяна и Кордобы, "Краснодар" это решил за счет Кривцова. Но когда у тебя команда совсем остается без десятого номера, играть очень сложно.

Эти потери оказались для "Краснодара" невосполнимы в моменте. Так что тоже всё логично: у нас сложный чемпионат, нет матчей, где тебе гарантированы три очка, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".

Кривцов успел набрать четыре результативных действия в четырёх встречах нынешнего чемпионата - трижды отличился сам и один раз ассистировал партнёру. Из-за полученной 19 августа травмы хавбек больше не сыграет в 2026 году. Сперцян ещё в начале июля продолжил карьеру в "Аль-Ахли".

Несмотря на три ничьи подряд, "Краснодар" сохранил лидерство с 21 очком.

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