Черданцев назвал серьёзную проблему "Краснодара"

- В начале сезона мы говорили про отсутствие Сперцяна и Кордобы, "Краснодар" это решил за счет Кривцова. Но когда у тебя команда совсем остается без десятого номера, играть очень сложно.
Эти потери оказались для "Краснодара" невосполнимы в моменте. Так что тоже всё логично: у нас сложный чемпионат, нет матчей, где тебе гарантированы три очка, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".
Кривцов успел набрать четыре результативных действия в четырёх встречах нынешнего чемпионата - трижды отличился сам и один раз ассистировал партнёру. Из-за полученной 19 августа травмы хавбек больше не сыграет в 2026 году. Сперцян ещё в начале июля продолжил карьеру в "Аль-Ахли".
Несмотря на три ничьи подряд, "Краснодар" сохранил лидерство с 21 очком.