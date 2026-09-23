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Артета принял решение по своему будущему в "Арсенале" - источник

Микель Артета близок к продлению контракта с "Арсеналом".
Фото: Getty Images
Главный тренер лондонцев согласился на предложенные клубом условия нового соглашения, сообщает The Athletic. Стороны находятся на заключительном этапе переговоров. Нынешний договор 44-летнего специалиста действует до лета 2027 года, а новое соглашение предусматривает улучшенные финансовые условия.

Артета работает с лондонской командой с декабря 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством "Арсенал" стал чемпионом Англии.

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