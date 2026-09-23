Рахимов назвал преимущество "Динамо" в борьбе за высокие места

- "Динамо" не очень хорошо начало сезон, сейчас уже одержали пять побед подряд. В "Динамо" очень хороший состав, мы видим, что даже если они меняют игроков, то они не теряют определенного уровня игры.
Это очень важно, когда ты борешься за высокие места, чтобы скамейка усиливала игру, или по крайней мере не теряла в уровне игры, - передаёт слова Рахимова "Матч ТВ".
Победная серия позволила команде Сандро Шварца подняться на третью строчку. После девяти туров у "Динамо" 19 очков. Чемпионат для москвичей возобновится 11 октября выездной встречей с "Рубином".