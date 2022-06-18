По данным источника, проведению игр стартовых туров на стадионе воспрепятствуют концерты – в июле в "Лужниках" выступят группа "Руки Вверх" и Григорий Лепс, 10 сентября пройдет концерт группы "Ленинград". Таким образом, спортивная арена сможет принять домашний матч "Торпедо" не ранее 17 сентября.
Ранее при лицензировании "автозаводцы" заявили "Лужники" в качестве основного стадиона, резервная арена – "Химки".
"Торпедо" получило прямую путевку в Российскую Премьер-лигу благодаря победе в ФНЛ в минувшем сезоне.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Торпедо" не сможет сыграть в "Лужниках" раньше осени
"Торпедо" сможет играть домашние матчи Российской Премьер-лиги в "Лужниках" не раньше середины сентября.
Фото: РФС