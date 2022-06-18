"Я думаю, Зиньковский сможет стать игроком основного состава "Спартака". Сильнее ли он Бакаева? Пока Зелимхан выглядел лучше. Какие позиции следует усилить "Спартаку"? Все", - приводит слова Ребко "РБ Спорт".
Напомним, ранее Зелимхан Бакаев по окончании контракта со "Спартаком" покинул клуб. Сторона футболиста заявила, что красно-белые не предложили воспитаннику новое соглашение. В итоге Бакаев на правах свободного агента присоединился к "Зениту".
Кроме того, в субботу, 18 июня стало известно, что полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский близок к переходу в "Спартак". Сообщается, что полузащитник пройдет медосмотр, после чего о трансфере объявят официально.
Ребко: пока Бакаев выглядел лучше, чем Зиньковский
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Ребко сравнил уровень Зелимхана Бакаева и Антона Зиньковского.
Фото: "Чемпионат"