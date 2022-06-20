- Сейчас едут в "Спартак" по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от "Спартака", то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант. Я, наверное, больше всех достоин быть в "Спартаке" из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в "Спартаке" еще не был, - передает слова Мостового "СЭ".
Ранее стало известно, что новым главным тренером московского "Спартака" был официально назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Перед приходом в "Спартак" Абаскаль работал и.о. главного тренера швейцарского "Базеля", до этого у него был опыт самостоятельной работы в таких клубах, как "Кьяссо" (Швейцария), "Лугано" (Швейцария), "Асколи" (Италия), "Волос" (Греция). 53-летний экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой после окончания игровой карьеры не тренировал ни один профессиональный футбольный клуб.
Мостовой: сейчас в "Спартак" едут работать по объявлению. Я, наверное, больше всех достоин там быть
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с главным тренером красно-белых.
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