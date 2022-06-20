- Пока, глядя на то, что происходит в российском футболе, я не вижу, что "Спартак" будет в пятерке. Пока не знаю, что будет с "Сочи". "Зенит" - не обсуждается. Если в "Краснодар" вернется хоть какое-то количество иностранцев, то они не упустят своего места. ЦСКА, "Краснодар", "Динамо"… А "Спартак" будет биться, скорее, с "Ахматом" и "Локомотивом" за пятое-седьмое место, - заявил Гурцкая в интервью ютуб-каналу "У Кузьмича".
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги пятерку лидеров по итогам чемпионата составили петербургский "Зенит" (65 набранных очков в 30 матчах), "Сочи" (56 очков), московское "Динамо" (53 очка), "Краснодар" и московский ЦСКА (по 50 очков). Столичный "Спартак" занял в итоговой турнирной таблице десятую строчку с 38 набранными очками, уступив, помимо топ-5, московскому "Локомотиву" (48 очков), грозненскому "Ахмату" (42 очка), самарским "Крыльям Советов" (41 очков) и "Ростову" (38 очков и преимущество над красно-белыми в личных встречах - 1:1, 3:2).
Гурцкая: глядя на то, что происходит, не вижу, что "Спартак" будет в пятерке на следующий сезон
Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил перспективы московского "Спартака" в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: youtube.com