Игрок "Динамо" Мх хотел бы себя попробовать в клубе Греции или Кипра

"Мне сейчас 28 лет, но уверен, что я хотел бы еще попробовать себя где-то за границей. Понятно, что это не будут чемпионаты Англии, Италии, Франции. Это очевидно.
Но условно в хорошей команде Кипра или Греции я бы очень хотел еще попробовать себя. Либо в каком-то другом чемпионате", - сказал Лесовой "Матч ТВ".
На данный момент Даниил Лесовой выступает за махачкалинское "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода". В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Ранее Лесовой играл за АЕК из Кипра, "Маккаби" из Израиля, тульский "Арсенал", московское "Динамо" и другие клубы.