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Булыкин: сегодня "Зенит" может притормозить "Краснодар"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался для Rusfootball.info о предстоящем матче "Зенита" и "Краснодара" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Это будет центральный матч тура, и в таких играх все может быть. "Краснодар" имеет небольшое преимущество по очкам, но "Зенит" сегодня может притормозить "быков".

Все-таки они чемпионы, и им нужно проявить себя. Не могу сказать, что этот матч будет решающим в борьбе за чемпионство, так как впереди много игр. Все может еще поменяться. Жду сегодня яркой игры и много голов. Думаю, все будут смотреть этот матч, - сказал Булыкин.

Игра состоится сегодня, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.

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