Булыкин: сегодня "Зенит" может притормозить "Краснодар"

Фото: ФК "Зенит"

Все-таки они чемпионы, и им нужно проявить себя. Не могу сказать, что этот матч будет решающим в борьбе за чемпионство, так как впереди много игр. Все может еще поменяться. Жду сегодня яркой игры и много голов. Думаю, все будут смотреть этот матч, - сказал Булыкин.