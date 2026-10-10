Булыкин: сегодня "Зенит" может притормозить "Краснодар"

Все-таки они чемпионы, и им нужно проявить себя. Не могу сказать, что этот матч будет решающим в борьбе за чемпионство, так как впереди много игр. Все может еще поменяться. Жду сегодня яркой игры и много голов. Думаю, все будут смотреть этот матч, - сказал Булыкин.
Игра состоится сегодня, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.