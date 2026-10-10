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Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии - источник

Криштиану Роналду отстранён от матчей за сборную Португалии после самовольного ухода из расположения национальной команды.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Mirror. По данным источника, 41-летний нападающий может пропустить от одного до шести месяцев. Продолжительность отстранения будет зависеть от дальнейшего решения по дисциплинарному делу.

Ранее Роналду покинул расположения сборной после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Форвард был недоволен ситуацией вокруг своего игрового времени и не принял участия в матче Лиги наций против Норвегии 27 сентября, который португальцы выиграли со счётом 2:1.

Позднее Роналду опубликовал письмо, в котором рассказал о договорённостях с Жезушем и заявил, что специалист их нарушил.

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