Семшов ответил, сможет ли "Родина" во главе с Альбой противостоять ЦСКА

Не думаю, что "Родина" в состоянии составить конкуренцию.Да, пришли необходимые им защитники – Бекао, Наде, Мачадо хорош. Но этого недостаточно, тем более Альбе во всем еще только предстоит разобраться. Пока, думаю, больше питается информацией от Диаса - общаются, никто никого не "подсиживал", оба стали жертвами обстоятельств. Нелегкая победа "армейцев" - 1:0, - сказал Семшов.
Джонатан Альба был назначен главным тренером "Родины" 8 октября. Завтра, 11 октября, команда под руководством испанского специалиста встретится с московским ЦСКА.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info