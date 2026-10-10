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Семшов ответил, сможет ли "Родина" во главе с Альбой противостоять ЦСКА

Известный российский футболист, "армейский" воспитанник Игорь Семшов в интервью Rusfootball.info предположил, как сложится поединок 10-го тура РПЛ ЦСКА - "Родина".
Фото: ФК "Родина"
- У ЦСКА связи налажены, как ни у кого, поэтому отъезд большого числа сборников не составит проблемы. Там они тоже вместе играли. Будут стараться "цепляться" за высокие места, хотя тоже не всегда все гладко выходило.

Не думаю, что "Родина" в состоянии составить конкуренцию.
Да, пришли необходимые им защитники – Бекао, Наде, Мачадо хорош. Но этого недостаточно, тем более Альбе во всем еще только предстоит разобраться. Пока, думаю, больше питается информацией от Диаса - общаются, никто никого не "подсиживал", оба стали жертвами обстоятельств. Нелегкая победа "армейцев" - 1:0, - сказал Семшов.

Джонатан Альба был назначен главным тренером "Родины" 8 октября. Завтра, 11 октября, команда под руководством испанского специалиста встретится с московским ЦСКА.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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