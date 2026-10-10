Конкурент Сафонова задумался об уходе из "ПСЖ" - источник

Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" уже в январе из-за отсутствия игровой практики.

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Французский голкипер недоволен своим положением в команде, где основным вратарём является Матвей Сафонов. Об этом сообщает L'Equipe.



Вратарь рассчитывает найти клуб, где сможет регулярно выходить на поле. Шевалье также надеется вернуться в сборную Франции.



В нынешнем сезоне Шевалье провёл на поле только 45 минут в товарищеской встрече с "Мальоркой".

