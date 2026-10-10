"КАМАЗ" упустил победу над "СКА-Хабаровском", отыгравшись с 0:2

Встреча 13-го тура Первой лиги между "СКА-Хабаровском" и "КАМАЗом" из Набережных Челнов завершилась ничьей.

Фото: ФК "КАМАЗ"

Голами за хабаровский клуб отличились правый вингер Аршак Корян, форварды Максим Максимов и Степан Глотов. За "КАМАЗ" мячи забили хавбеки Виталий Семёнов и Роман Акбашев, а также опорный полузащитник Максим Лайкин. Итоговый счет - 3:3.



Первая лига



13 тур



Голы: Корян, 24 (пен), Максимов, 35, Глотов, 89 - Семёнов, 45+1, Акбашев, 61, Лайкин, 69 (пен).



"СКА-Хабаровск": Штепа, Савичев, Борисов, Жиров, Фомин, Маркитесов, Багиев (Блиев, 62), Школик (Алкалде, 84), Корян (Моцпан, 72), Алиев (Носков, 84), Максимов (Глотов, 72).



"КАМАЗ": Анисимов, Мануйлов (Суханов, 46), Ткачук, Бурко, Аюкин, Лайкин, Защепкин (Хубаев, 60), Семёнов (Султонов, 71), Акбашев, Попов, Уридия (Ворони, 85).



Предупреждения: Багиев, 39, Школик, 57, Лайкин, 64.

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КАМАЗ