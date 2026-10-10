Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
13:00
Динамо МхНе начат
Факел
15:15
ЛокомотивНе начат
Крылья Советов
17:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
0 - 2 0 2
Велес1 тайм
Ленинградец
14:00
ТорпедоНе начат
Шинник
17:00
ТекстильщикНе начат
Ротор
17:00
Волга УлНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

"КАМАЗ" упустил победу над "СКА-Хабаровском", отыгравшись с 0:2

Встреча 13-го тура Первой лиги между "СКА-Хабаровском" и "КАМАЗом" из Набережных Челнов завершилась ничьей.
Фото: ФК "КАМАЗ"
Голами за хабаровский клуб отличились правый вингер Аршак Корян, форварды Максим Максимов и Степан Глотов. За "КАМАЗ" мячи забили хавбеки Виталий Семёнов и Роман Акбашев, а также опорный полузащитник Максим Лайкин. Итоговый счет - 3:3.

Первая лига

13 тур

Голы: Корян, 24 (пен), Максимов, 35, Глотов, 89 - Семёнов, 45+1, Акбашев, 61, Лайкин, 69 (пен).

"СКА-Хабаровск": Штепа, Савичев, Борисов, Жиров, Фомин, Маркитесов, Багиев (Блиев, 62), Школик (Алкалде, 84), Корян (Моцпан, 72), Алиев (Носков, 84), Максимов (Глотов, 72).

"КАМАЗ": Анисимов, Мануйлов (Суханов, 46), Ткачук, Бурко, Аюкин, Лайкин, Защепкин (Хубаев, 60), Семёнов (Султонов, 71), Акбашев, Попов, Уридия (Ворони, 85).

Предупреждения: Багиев, 39, Школик, 57, Лайкин, 64.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится