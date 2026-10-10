Батраков: свою игру я оценивать не привык - главное, чтобы команда победила

Алексей Батраков заявил, что не привык самостоятельно оценивать свои выступления за "Галатасарай".

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- Мне главное играть - не важно где. Свою игру я оценивать не привык - главное, чтобы команда победила, - приводит слова Батракова "Матч ТВ"

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги россиянин провёл пять матчей и сделал две голевые передачи. В матче седьмого тура чемпионата Турции против "Касымпаши" Батраков вышел с первых минут и отметился результативной передачей. "Галатасарай" одержал победу со счётом 3:1.В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги россиянин провёл пять матчей и сделал две голевые передачи.