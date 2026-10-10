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Батраков: свою игру я оценивать не привык - главное, чтобы команда победила
Сегодня, 08:10
Алексей Батраков заявил, что не привык самостоятельно оценивать свои выступления за "Галатасарай".
Фото: Getty Images
В матче седьмого тура чемпионата Турции против "Касымпаши" Батраков вышел с первых минут и отметился результативной передачей. "Галатасарай" одержал победу со счётом 3:1.
- Мне главное играть - не важно где. Свою игру я оценивать не привык - главное, чтобы команда победила, - приводит слова Батракова
"Матч ТВ"
.
В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги россиянин провёл пять матчей и сделал две голевые передачи.
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Алексей Батраков
Галатасарай
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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