Семшов - о матче "Краснодар" - "Зенит": скучного футбола точно не увидим

Фото: ФК "Краснодар"

Нас ждет хорошая, зрелищная игра. Кроме, возможно, первых 10 минут команды осторожничать не станут. Многие говорят, что лучше бы им было встретиться попозже, а не сразу после рестарта. Но я здесь никаких проблем не вижу, игроки в хорошем тонусе. Как раз наоборот, такой матч будет отличным возобновлением чемпионата. Скучного футбола точно не увидим. Склоняюсь к тому, что будут голы и кто-то обязательно победит, - сказал Семшов.