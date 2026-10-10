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Семшов - о матче "Краснодар" - "Зенит": скучного футбола точно не увидим

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
Семшов считает, что команды способны показать открытый и результативный футбол.

- Пауза должна пойти краснодарцам на пользу, поскольку до нее случились три ничьих подряд. Плюс восстановился Кристиан, а значит справа не придется затыкать дыру. Да, по-прежнему нет Кривцова, но к этому уже пора привыкнуть.

У "Зенита" потери Дивеева и Нино в центре обороны критичными не считаю. Алип с Андраде способны заменить их без потери качества. Там даже если несколько игроков выпадают, на выручку приходят равноценные со скамейки.

Нас ждет хорошая, зрелищная игра. Кроме, возможно, первых 10 минут команды осторожничать не станут. Многие говорят, что лучше бы им было встретиться попозже, а не сразу после рестарта. Но я здесь никаких проблем не вижу, игроки в хорошем тонусе. Как раз наоборот, такой матч будет отличным возобновлением чемпионата. Скучного футбола точно не увидим. Склоняюсь к тому, что будут голы и кто-то обязательно победит, - сказал Семшов.

Матч пройдёт сегодня на арене "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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