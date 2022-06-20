"Гражданство каждый человек должен заслужить, а раздавать на право и налево не думаю, что является правильным действием. Гражданство – это состояние души, а не подарок или поощрение. Какой бы то ни был известный человек.
В данном случае Рыбус, как и Крыховяк, – это футболисты Польши, которые в своё время, поддавшись определенным тенденциям, пытались что-то там высказать в адрес России. Я не сторонник обвинять футболистов, потому что они не политики, они должны играть", - цитирует Ющенко Metaratings.
Ранее стало известно, что Рыбус пополнил состав "Спартака". В связи с решением футболиста продолжить играть в России Польский футбольный союз отстранил игрока от национальной команды. Поляки примут участие в чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре. Подопечные Чеслава Михневича добыли путевку на мировое первенство, обыграв Швецию в финале стыкового турнира.
Рыбус на протяжении последних пяти сезонов выступал в составе "Локомотива". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги он принял участие в 21-м матче и отдал 3 голевые передачи.
Депутат Ющенко – о Рыбусе: не думаю, что раздавать гражданство РФ направо и налево является правильным
Депутат КПРФ Александр Ющенко поделился мнением об идее получения защитником "Спартака" Мацеем Рыбусом российского гражданства.
Фото: ФК "Спартак"