"Усилит ли Зиньковский "Спартак"? Он хороший игрок. Все видели, как он играл в "Крыльях". Думаю, что да. В наш состав после ухода Жиго и Кутепова верю, будем работать на сборах, а тренер будет выбирать, кого ставить в состав", - цитирует Чернова Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский уже проходит медосмотр перед трансфером в "Спартак". В ближайшее время ожидается официальное подтверждение трансфера.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.
Зиньковский является воспитанником академии "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в январе 2019 года. Сейчас портал Transfemarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Чернов: Зиньковский усилит "Спартак". Все видели, как он играл в "Крыльях"
Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что его бывший партнер по "Крыльям" Антон Зиньковский сможет усилить красно-белых.
Фото: РФС