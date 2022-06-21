"Официальное заявление по этому мероприятию будет на днях от клуба. Что касается меня лично, хочу я играть или нет. Я хочу играть, потому что я спортсмен, я всегда готов играть за титулы, большие игры. Это мое мнение. Официальное заявление будет от клуба. И попрошу эту тему больше не поднимать", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Напомним, первым участником Суперкубка России стал "Зенит", который стал чемпионом России. Вторым - "Спартак", обыгравший в финале Кубка России "Динамо" (2:1).
После того, как стали известны оба участника встречи, РФС объявил, что финал Суперкубка России пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". В СМИ сообщалось, что в связи с этим "Спартак", недовольный этим решением, может проигнорировать эту встречу. За это красно-белым грозит только небольшой штраф.
Джикия: на днях от руководства "Спартака" будет официальное заявление по Суперкубку
Капитан "Спартака" Георгий Джикия признался, что в ближайшее время руководство красно-белых должно озвучить официальную позицию клуба по участию в Суперкубке России.
Фото: РПЛ