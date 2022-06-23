Гинер: думаю, никто из легионеров ЦСКА не покинет клуб

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал будущее легионеров армейского клуба после решения ФИФА.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до июня 2023 года.

Сегодня бразильский портал UOL сообщил, что "Интернасьонал" будет добиваться возвращения двух своих бывших футболистов, одним из которых является защитник ЦСКА Бруно Фукс.

"Уедет ли кто-то из легионеров из ЦСКА? Думаю, что нет. Фукс останется? Конечно", - сказал Гинер.

Также сегодня ЦСКА объявил об уходе из команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Столичный клуб не сумел договорится о трансфере игрока с "Лиллем".

Источник: РИА Новости


Гинер ЦСКА
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