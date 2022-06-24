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"Спасибо всему "Сочи", я счастлив". Нобоа отреагировал на признание лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал решение исполкома РФС признать его лучшим игроком прошедшего сезона.
Фото: ФК "Сочи"
"Я очень рад! Я счастлив выиграть такую награду, как лучший игрок сезона. Стараюсь в каждой игре! Могу только сказать спасибо всему "Сочи" за это: тренеры, доктора, работники клуба. Они помогали мне каждый день. Они мотивировали меня. Спасибо всем! Я очень счастлив!" - приводит слова Нобоа "СЭ".

Напомним, ранее РФС выбрал Кристиана Нобоа лучшим игроком прошедшего сезона. При этом по версии РПЛ эквадорец до этого даже не попал в тройку лучших игроков.

Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с августа 2019 года. В завершившемся сезоне полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал девять результативных передач.

Нобоа играет в России с 2007 года (с небольшим перерывом на уход в греческий ПАОК). До "Сочи" он защищал цвета "Зенита", "Ростова", "Динамо" и "Рубина". В этом году Нобоа исполнилось 37 лет.


Нобоа Сочи
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