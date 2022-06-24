"Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более что это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Ранее "Сочи" объявил о подписании контракта с Сарвели. На протяжении двух последних сезонов он выступал в составе "Крыльев Советов", а по итогам минувшей кампании стал лучшим бомбардиром самарцев в Российской Премьер-лиге – в 29-ти матчах чемпионата 24-летний нападающий забил 9 голов.
Осинькин – о Сарвели в "Сочи": игрок, который забивает 9 голов в своем первом сезоне в РПЛ, всегда на виду
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о переходе форварда самарцев Владислава Сарвели в "Сочи".
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