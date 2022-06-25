«Конечно, это ожидаемо. Легионеры хотят играть в Европе. Мы сейчас отстранены от европейских соревнований. Это тяжело переносится не только нашими футболистами, но и легионерами. Конечно, брать такого игрока зимой было риском», — заявила Смородская.
Напомним, что «Локомотив» объявил о переходе Яна Кухты в пражскую «Спарту» на правах аренды на один сезон. У клуба из Праги будет приоритетное право выкупа нападающего сборной Чехии. Ранее игрок не приехал в Локомотив из отпуска по семейным обстоятельствам.
25-летний Ян Кухта стал игроком «железнодорожников» зимой текущего года. За красно-зеленых Кухта сыграл 11 матчей из забил 3 мяча, отдав 2 голевые передачи.
Источник: СЭ
Смородская прокомментировала уход Кухты из «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о переходе чешского нападающего Яна Кухты на правах аренды в «Спарту».
Фото: ФК Локомотив