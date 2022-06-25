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СМИ: Кубок РПЛ имеет в распоряжении три миллиардных предложения от потенциальных партнеров

Кубок РПЛ нашел потенциальных партнеров для организации турнира.
Фото: РФС
По данным источника, вопрос финансирования не является для организаторов соревнования проблемой – Кубок российской лиги имеет минимум три предложения от потенциальных партнеров, каждое из которых составляет миллиарды рублей. Также идут переговоры с арабской компанией.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск Кубка РПЛ может не состояться – поиск финансирования турниров не дал результатов. Сообщалось, что в связи с этим РФС планирует реформировать Кубок России.

Источник: "СЭ"


Кубок РПЛ
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