По данным источника, вопрос финансирования не является для организаторов соревнования проблемой – Кубок российской лиги имеет минимум три предложения от потенциальных партнеров, каждое из которых составляет миллиарды рублей. Также идут переговоры с арабской компанией.
Ранее в СМИ появилась информация, что запуск Кубка РПЛ может не состояться – поиск финансирования турниров не дал результатов. Сообщалось, что в связи с этим РФС планирует реформировать Кубок России.
Источник: "СЭ"
СМИ: Кубок РПЛ имеет в распоряжении три миллиардных предложения от потенциальных партнеров
Кубок РПЛ нашел потенциальных партнеров для организации турнира.
Фото: РФС