"Логики принятия тренера, молодого и неопытного, не понимаю. Логично, чтобы обратились к Валере. Но я так понимаю, что нужно было платить отступные "Ростову" и выполнять какие-либо условия. Можно было бы рассмотреть Федотова, но блестяще сработал ЦСКА", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Абаскаль возглавил "Спартак" этим летом – до этого наставником красно-белых в течение полугода работал итальянец Паоло Ваноли. При нем москвичи завоевали кубок России. Начинал предыдущий сезон коллектив с Руем Виторией на посту главного тренера, но он покинул команду после окончания первой части чемпионата.
Широков – об Абаскале в "Спартаке": логики принятия неопытного тренера не понимаю – логично обратиться к Карпину
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Известия"