Защитник "Локомотива" высказался о поражении от "Спартака"

Защитник "Локомотива" Cесар Монтес прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в 23 туре РПЛ.
По словам Монтеса, команда совершила ряд детских ошибок, которые отразились на результате.

- Ничего не комментирую по судейству. Всякое происходит и не только с нами, но и со всеми. Это часть игры, здесь нечего сказать.
Нужно отдать должно сопернику. Но и мы совершили ряд детских ошибок, которые в итоге отразились на результате, - цитирует Монтеса "Чемпионат".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1. Гостям удалось открыть счет благодаря Сесару Монтесу, замкнувшему подачу с углового. Красно-белые во втором тайме ответили двумя забитыми мячами - Эсекьель Барко реализовал пенальти, а Пабло Солари забил после подачи Романа Зобнина с фланга.

Отметим, что команда Михаила Галактионова играла в меньшинстве с 73 минуты - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов. По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в своем активе, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 44 набранными очками.

Опубликовал:
