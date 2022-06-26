Функционер заявил "Матч ТВ", что покидает пост главы РПЛ.
Хачатурянц официально занял пост главы Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года – на этой должности он сменил Сергея Прядкина, который являлся президентом лиги с 2007 года. Примечательно, что 54-летний функционер стал единственным кандидатом, который был зарегистрирован на выборах новой главы лиги.
Хачатурянц объявил, что покидает пост президента РПЛ
Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц объявил об уходе с занимаемой должности.
Фото: РФС