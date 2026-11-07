Кузьмичев признался - у него нет уверенности в том, что "Локомотив" не вылетит из РПЛ

- Есть уверенность, что "Локомотив" не вылетит? У меня такой уверенности нет.
Состав позволяет бороться за самые высокие места, но команда — живой организм, где все должно бить посвящено одной цели. А когда идет такой раздрай внутри, всегда будут такие проблемы, - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
В пятницу, 6 ноября, московский "Локомотив" уступил казанскому "Рубину" на домашнем стадионе в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. После этой встречи на пресс-конференции Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны.