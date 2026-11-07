Смородская: руководство "Локомотива" некомпетентное и глупое - нужно снимать Ротенберга

- Команда в глубочайшем кризисе и не видит, кто может помочь.
Руководство клуба абсолютно некомпетентное и глупое, предпринимает не те шаги, которые нужны.
Никакого оптимизма не может быть. Ротенберга надо немедленно снимать, так же как и Нагорных, - цитирует Смородскую Metaratings.
В пятницу, 6 ноября, московский "Локомотив" уступил казанскому "Рубину" на домашнем стадионе в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. После этой встречи на пресс-конференции Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. Напомним, что с ноября прошлого года Борис Ротенберг является генеральным директором красно-зеленых.
На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны.