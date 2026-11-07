Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
14:00
ДинамоНе начат
Ахмат
16:30
РодинаНе начат
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
16:00
ЧелябинскНе начат
Торпедо
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
УфаНе начат

"Нелогично, можно было бы подождать до зимы". Булыкин - об отставке Галактионова

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке Михаила Галактионова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Булыкина, клуб мог подождать до зимней паузы и посмотреть, улучшатся ли результаты.

- Немного нелогично сейчас увольнение Галактионова, учитывая еще, что надо деньги платить. Все-таки здесь можно было подождать до зимней паузы и посмотреть, как тренер справится.

Галактионов знает эту команду, знает молодых футболистов. И в прошлом сезоне под его руководством команда бронзу взяла. Так что, повторюсь, для меня сейчас это решение немного нелогичным является, - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Михаил Галактионов был главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года, под его руководством команда в прошлом сезона стала бронзовым призером чемпионата России. Вчера, 6 ноября, после поражения от казанского "Рубина" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1 руководство "железнодорожников" объявило об отставке наставника.

По итогам 14 сыгранных туров клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится