"Нелогично, можно было бы подождать до зимы". Булыкин - об отставке Галактионова

- Немного нелогично сейчас увольнение Галактионова, учитывая еще, что надо деньги платить. Все-таки здесь можно было подождать до зимней паузы и посмотреть, как тренер справится.
Галактионов знает эту команду, знает молодых футболистов. И в прошлом сезоне под его руководством команда бронзу взяла. Так что, повторюсь, для меня сейчас это решение немного нелогичным является, - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
Михаил Галактионов был главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года, под его руководством команда в прошлом сезона стала бронзовым призером чемпионата России. Вчера, 6 ноября, после поражения от казанского "Рубина" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1 руководство "железнодорожников" объявило об отставке наставника.
По итогам 14 сыгранных туров клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.