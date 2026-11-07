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"Ахмат" - "Родина": где смотреть трансляцию первого матча Гусева во главе грозненцев

"Ахмат" Грозный - "Родина" Москва: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию.
Фото: ФК "Ахмат"
В субботу, 7 ноября, грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе московскую "Родину" в матче 14 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что эта встреча станет первой для Ролана Гусева на посту главного тренера грозненцев, на данный момент команда занимает 14 место в таблице с 11 очками. "Родина" располагается на 12 строчке с 12 баллами.

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