"Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Также нам ещё не представили технические требования, чтобы мы провели аудит.
Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждём технических требований, которые необходимы для работы системы", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Наличие паспорта болельщика стало необходимым условием посещения спортивных мероприятий на территории России с 1 июня 2022 года. В ответ на нововведение активная часть фанатов "Динамо" и ЦСКА объявила о намерении игнорировать матчи команд.
Начиная со второй части минувшего сезона, перестали ходить на игры фанаты "Спартака".
В "Химках" рассказали о деталях подготовки к введению Fan ID
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о введении Fan ID на российских стадионах.
Фото: ТАСС