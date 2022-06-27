"Целых три трофея есть, красавец стадион, отличная инфраструктура у детской академии имени Черенкова. Есть и негатив, но и очень много позитива. Леонид Арнольдович очень много сделал для "Спартака". Для него и болельщиков с трофеями дело не заладилось. Однако того, что он сделал в плане инфраструктуры, никто не отнимет", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, ранее "Лукойл" объявил, что Федун покидает должность вице-президента по стратегическому развитию компании-титульного спонсора "Спартака". При этом функционер отметил, что его уход из организации никак не скажется на работе в клубе. Федун является владельцем 32,7% акций "Спартака", а также президентом столичного коллектива. Он пришел в команду в 2004-м году.
Широков – о Федуне: он очень много сделал для "Спартака", но с трофеями не заладилось
Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе владельца "Спартака" Леонида Федуна с поста вице-президента "Лукойла".
Фото: ТАСС