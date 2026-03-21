"Балтика" разгромила "Сочи" и поднялась на третье место в РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России "Балтика" на своём поле одержала победу над "Сочи" - 4:0.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте после автогола Сергея Волкова. Вскоре Александр Филин удвоил преимущество хозяев. После перерыва Максим Петров реализовал пенальти, а точку в игре поставил Михаил Рядно. В добавленное время Кирилл Заика получил красную карточку.

"Балтика" набрала 42 очка и поднялась на третье место в таблице. "Сочи" с девятью баллами остаётся на последней позиции.

Голы: Волков, 5 (аг), Филин, 12, М. Петров, 84 (пен), Рядно, 87.

"Балтика": Бориско, Варатынов, Гассама, Филин, Бевеев, Чивич (Рядно, 56), И. Петров, Титков (Беликов, 65), М. Петров (Андерсон, 88), Йенне (Манедов, 56), Хиль (Оффор, 65).

"Сочи": Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Волков (Камано, 61), Зиньковский (Корнеев, 89), Мухин (Мециев, 89), Коваленко, Фёдоров (Мелёшин, 78), Крамарич (Игнатов, 78).

Предупреждения: Чивич, 40, Филин, 45+2, Бевеев, 73, Литвинов, 83.

Удаление: Заика, 90+6.

