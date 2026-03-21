"Бавария" приблизилась к рекорду в Бундеслиге

"Бавария" уверенно обыграла "Унион" в матче чемпионата Германии - 4:0.

В составе мюнхенцев отличились Майкл Олисе, Гарри Кейн и Серж Гнабри, оформивший дубль. Эта победа стала очередной результативной игрой команды в текущем сезоне.



Таким образом, "Бавария" довела количество забитых мячей до 97 в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. До повторения клубного рекорда остаётся всего четыре гола. Впереди у команды ещё семь туров.



На данный момент лучший показатель принадлежит самой "Баварии" сезона-1971/72 - тогда мюнхенцы забили 101 мяч.

