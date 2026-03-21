"К нему нет вопросов". Агент Баринова оценил его игру за ЦСКА

- У меня нет вопросов к Баринову по игре. Дмитрий четко выполняет требования тренерского штаба. Армейцы играли с преимуществом и забили красивые голы. Немного расстроила ошибка Акинфеева, но качество игры ЦСКА очень понравилось, - передаёт слова Кузьмичёва "РБ Спорт"

Агент отметил, что полузащитник действует в соответствии с установками тренерского штаба.Баринов вышел в стартовом составе и был заменён по ходу второго тайма. Для хавбека это уже пятый матч за армейцев после зимнего перехода - результативными действиями он пока не отметился.ЦСКА с 39 очками идёт четвёртым в таблице российского чемпионата.