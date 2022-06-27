"Ничего страшного! Не велика потеря. Жалко, что Бакаев ушел. А Ларссон ушел, ну да и ладно. Да и у нас есть свои ребята. Зиньковский вон пришел, хороший трансфер. У "Спартака" хороший состав, есть кому играть и забивать. С уходом Джордана ничего не поменяется толком", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее сегодня "Спартак" официально объявил о расторжении контракта с Ларссоном по договоренности сторон. Соглашение шведа с красно-белыми заканчивалось летом следующего года, поэтому он мог также приостановить контракт и больше не вернуться в клуб.
Джордан Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 года. В его активе 83 матча, в которых он забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро.
Мостовой: жалко, что Бакаев ушел, а Ларссон ушел, ну да и ладно. Не велика потеря
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал официальный уход Джордана Ларссона из "Спартака".
Фото: РПЛ