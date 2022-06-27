Агент Крыховяка: Гжегож остается в "Краснодаре"

Агент Дэвид Манасия, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка, опроверг информацию о том, что его клиент покидает клуб.

Фото: РПЛ





Напомним, ранее сегодня появилась информация, что возвращение Крыховяка в Россию связано исключительно с предстоящими переговорами о расторжении контракта с "Краснодаром".



Ранее Крыховяк приостановил свой контракт с "Краснодаром" и временно перебрался в греческий АЕК, в котором провел вторую часть завершившегося сезона. В СМИ появлялась информация, что польский полузащитник был категорически против того, чтобы оставаться в России и убеждал покинуть "Краснодар" других легионеров, которые выступали за клуб.



Соглашение польского полузащитника с "Краснодаром" еще действует и завершится только через два года. Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского " Краснодар " и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это неправда. Гжегож остаётся в "Краснодаре", - цитирует агента "Metaratings" Напомним, ранее сегодня появилась информация, что возвращение Крыховяка в Россию связано исключительно с предстоящими переговорами о расторжении контракта с "Краснодаром".Ранее Крыховяк приостановил свой контракт с "Краснодаром" и временно перебрался в греческий АЕК, в котором провел вторую часть завершившегося сезона. В СМИ появлялась информация, что польский полузащитник был категорически против того, чтобы оставаться в России и убеждал покинуть "Краснодар" других легионеров, которые выступали за клуб.Соглашение польского полузащитника с "Краснодаром" еще действует и завершится только через два года. Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского " Локомотива ".