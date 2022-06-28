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Агент Оздоева: когда делается хорошее финансовое предложение из той же Саудовской Аравии, почему бы не подумать?

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы экс-полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, прокомментировал интерес к его клиенту от клуба из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"
"Саудовская Аравия, Турция. Сами руководители клубов набирают его и испытывают интерес к нему. Магомед ведет диалог с ними, но это не гарантия, что он именно туда перейдет. Но когда делается хорошее финансовое предложение из той же Саудовской Аравии, почему бы не подумать? Есть ли предложения от клубов РПЛ? Да, тоже есть", - приводит слова Гаргаева "РБ Спорт".

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что действующий чемпион Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" готов сделать Оздоеву финансово выгодное предложение в ближайшее время.

"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.

В прошедшем сезоне Оздоев большую часть сезона восстанавливался после повреждения из-за которого провел только 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.


Оздоев Аль-Хиляль
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