По сведениям источника, Ахметов покинул расположение "Краснодара", в котором находился в последнее время, поскольку клуб отказался от подписания игрока. Также отмечается, что теперь наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Ахметова является "Ахмат".
Напомним, ранее об уходе Ахметова после окончания контракта объявил ЦСКА. Полузащитник выступал за ЦСКА с 2018 года. В прошедшем сезоне в активе Ахметова 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. До "армейцев" Ахметов играл за "Рубин". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. В этом году полузащитнику исполняется 25 лет.
Источник: "Краснодар" не будет подписывать контракт с Ахметовым. Он может перейти в "Ахмат"
Ильзат Ахметов не перейдет в "Краснодар".
Фото: ПФК ЦСКА