Одной из причин, по которым 31-летний нигерийский полузащитник Виктор Мозес не возвращается в "Спартак" после летнего отпуска, является мнение его жены, сообщают СМИ. По данным источника, супруга Мозеса выступает против его возвращения в Россию.
Сообщается, что красно-белые остаются на связи со своим игроком, решение о его будущем на данный момент не принято.
В прошедшем сезоне полузащитник Виктор Мозес провел за "Спартак" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 5 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
СМИ назвали одну из причин, мешающих Мозесу вернуться в "Спартак"
По данным источника, нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не вернулся в клуб из-за позиции своей жены.
Фото: ФК "Спартак"