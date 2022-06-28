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СМИ: Мозес в ближайшие дни должен вернуться в "Спартак". Руководство убедило его остаться

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес с большой долей вероятности продолжит выступать за красно-белых.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, Мозес должен вернуться в расположение клуба уже в ближайшие дни. Руководству "Спартака" удалось убедить его продолжить выступать за клуб.

Напомним, ранее пресс-служба "Спартака" объявила, что Мозес не прибыл в расположение клуба на тренировочный сбор в назначенный срок. Клуб сообщил, что выясняет обстоятельства этого решения.

Виктор Мозес перебрался в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в 2020-м году. После окончания арендного соглашения красно-белые выкупили футболиста. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Источник: "СЭ"


Мозес Спартак
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