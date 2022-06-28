"Совсем недавно председатель совета директоров дал комментарий на тему своего будущего в "Спартаке". Этот комментарий по-прежнему актуален", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что у "Спартака" может смениться владелец. Сообщалось, что клуб может выкупить компания "Евраз", главным акционером которой является Роман Абрамович.
Кроме того, в СМИ сообщалось, что Леонид Федун и Зарема Салихова могут отойти от управления "Спартаком". После этого Леонид Федун официально покинул пост вице-президента "Лукойла", однако заявил, что продолжит участвовать в жизни "Спартака".
"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о том, что у клуба может смениться владелец
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что компания "Евраз" может выкупить "Спартак".
Фото: РИА Новости